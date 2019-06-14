Минобороны США поможет Украине разыскать пленных и пропавших во Вьетнамской войне

КИЕВ. 14 июня. УНН. Минветеранов Украине и Управления Министерства обороны США подписали меморандум по розыску военнопленных и пропавших без вести в советские времена, которые принимали участие в боевых действиях во Вьетнамской войне или проходили военную службу во Вьетнаме. Об этом сообщает пресс-служба Минветеранив, передает УНН.

Так, согласно документу, участники намерены в рамках украинского и американского законодательства, а также с помощью имеющихся ресурсов, привлекаться к поиску украинских ветеранов советских времен, которые принимали участие в боевых действиях во Вьетнамской войне в 1959-1975 гг., или проходивших военную службу во Вьетнаме в 1975-1986 гг.



"Также предусматривается предоставление доступа к этим ветеранам с целью интервьюирования по имеющейся у них информации о военных операциях, в ходе которых военные США попали в плен или пропали без вести", - отметила Министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Помимо прочего, будут проводиться совместные заседания участников, связанные с вопросами, охваченными этим Меморандумом.



Как сообщал УНН, США передали украинским военным современные контрбатарейная радары.