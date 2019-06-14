СМИ РФ: первая группа жителей Донбасса получила российские паспорта

КИЕВ. 14 июня. УНН. Первая группа жителей территорий подконтрольных Кремлю “Донецкой и Луганской народных республик” получила в пятницу паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке согласно апрельскому указу президента РФ. Церемония прошла в Ростовской области, куда утром приехали чуть более 60 жителей так называемых “республик Донбасса”, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

В конце апреля в Ростовской области в тестовом режиме заработали два отделения по вопросам миграции отдела МВД. Один — в Неклиновском районе, где смогут получить российские паспорта жители территории так называемой “ДНР”, второй — в Новошахтинске для “граждан ЛНР”.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям с территорий “Донецкой и Луганской народных республик” получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято якобы “в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права”.

Напоминаем, после апрельского указа президента Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей территорий так называемых “Л/ДНР” Министерство внутренних дел приняло “несколько тысяч” соответствующих заявлений с Донбасса. Об этом шла речь на сайте МВД РФ.