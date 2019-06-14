Парубий передал КСУ документы относительно численности коалиции

КИЕВ. 14 июня. УНН. Спикер Верховной Рады передал в Конституционный суд заявления народных депутатов о выходе из коалиции и другие документы, чтобы доказать существование коалиции. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий журналистам во время форума, передает корреспондент УНН.

"Я передал как председатель Верховной Рады Украины в Конституционный суд несколько важных документов. Один из них - это документ численности двух фракций. Передал и другой документ. Все заявления, которые поступали в аппарат Верховной Рады о выходе народных депутатов из коалиции", - отметил Парубий .



По его словам, Спикер подчеркнул, что в КСУ переданы документы только о выходе тех депутатов, которые написали соответствующие заявления.



"Как коалиция в начале своего образования насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления депутатов, которые писали заявления о выходе. И если вычесть эти заявления от цифры 302, тоже получается больше, чем 226", - добавил Парубий.



Как отметил спикер ВРУ, это подтверждает утверждение, что на момент выхода из коалиции фракции "Народного фронта" коалиция существовала.



Кроме того, по его словам, в коалицию входило несколько внефракционных нардепов.



По его мнению, окончательное решение о роспуске парламента должен принять КСУ, впрочем, кроме существования коалиции, в пользу отмены досрочных выборов говорит и активная деятельность Верховной Рады.



Напомним, спикер парламента Андрей Парубий не предоставил по просьбе Конституционного суда Украины список народных депутатов, которые входили в состав парламентской коалиции после выхода из нее "взаимопомощи", Радикальной партии и ВО "Батькивщина". Об этом сообщил судья-докладчик по делу относительно определения конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады.