У Президента анонсировали законопроект об отмене формулы "Роттердам +"

КИЕВ. 14 июня. УНН. Администрация Президента Украины разработала и планирует уже в понедельник, 17 июня, подать в Верховную Раду законопроект, отменяющий применение формулы "Роттердам +" при расчете тарифа на электроэнергию. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Администрацией Президента был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Верховную Раду. Этот законопроект называется по снижению стоимости электрической энергии, а именно предлагается, чтобы формула Роттердам + была отменена, а вместо нее действовала другая формула. Можно ее назвать" Роттердам минус " , - отметил Герус.



По его словам, проект закона предлагает отменить дополнительную наценку на стоимость угля, равной стоимости доставки угля из Роттердама в Украину (8 тыс. км) морем, которой по факту не было, поскольку из Роттердама никто в Украине уголь не завозил.



Также законопроект предлагает, чтобы в случае, если для производства электроэнергии используется уголь худшего качества, это также повлияло на снижение этой составляющей в тарифе.



"Мы предлагаем, что на уровне закона будет утвержден, что никакого плюса не будет, а будет все прозрачно, публично", - добавил он.

Кроме того, этот же законопроект предлагает отсрочку на 1 год введение в Украине энергорынка.



Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины получило экономический отчет специалистов, в котором отмечается, что через безосновательно применен тариф "Роттердам +" незаконно взыскана сумма составляет 15 млрд грн.



При введении нового рынка электроэнергии частные монополисты, в частности угольные компании, получат максимальные льготы.