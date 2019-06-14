Зеленский едет на Донбасс

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня посетит Донецкую область с рабочей поездкой. Об этом сообщили в пресс-службе АП, передает УНН.

"В субботу, 15 июня, Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Донецкую область. Программой предусмотрено посещение Главой государства города Мариуполь", - сообщили в пресс-службе.



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Как сообщал УНН, появились подробности запланированной встречи Зеленского и Меркель .



Как сообщал УНН, в АП подтвердили даты визита Зеленского к Франции и Германии.