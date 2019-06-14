Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США аудит "Укроборонпрома"

КИЕВ. 14 июня. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, во время которой стороны обсудили состояние и перспективы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и вопросы расширения двустороннего сотрудничества с США, в частности, и вопросы аудита ГК "Укроборонпром". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Среди приоритетов в работе СНБО Украины секретарь Совета назвал военную реформу, а также реформирование ГК "Укроборонпром", поставки качественной оружия и техники для украинской армии, энергетическую безопасность, кибербезопасность, реформу СБУ и разведывательных органов", - указали в пресс-службе СНБО.

Касаясь внешнеполитических вызовов, которые могут угрожать безопасности Украины, Данилюк заявил, что "СНБО Украины должен стать площадкой, способной оперативно реагировать на все возможные проблемы".

Секретарь СНБО также подчеркнул важность активизации работы "минского формата".

"В свою очередь, Квин отметила прогресс в реализации оборонной реформы, подчеркнула важность проведения прозрачного международного аудита ГК "Укроборонпром", и заверила в неизменности поддержки США Украины на геополитической арене", - указали в СНБО.

Напомним, Данилюк обсудил с представителем "Атлантического совета" реформы ВСУ.