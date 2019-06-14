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В ПЦУ прокомментировали собрание собора Филаретом
В ПЦУ прокомментировали собрание собора Филаретом
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Государственную пограничную службу Украины возглавил Дейнеко

Источник: УНН
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