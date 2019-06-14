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Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 14 июня 2019
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Пятница, 14 июня 2019, 16:36
•
Тоня Туманова
•
2955
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Государственную пограничную службу Украины возглавил Дейнеко
Источник:
УНН
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