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Зеленский уволил руководство Нацгвардии

Зеленский уволил руководство Нацгвардии

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении от исполнения обязанностей командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана, как и об увольнении его с должности заместителя командующего НГУ, а также уволил Олега Кулика с должности заместителя командующего НГУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст обнародованных президентских указов.

"Уволить Балана Николая Ивановича от исполнения обязанностей командующий Национальной гвардии Украины", - говорится в указе №404/2019 от 13 июня.

Указом №405/2019 от 13 июня Президент уволил Балана с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

А указом №406/2019 от 13 июня - уволил Олега Кулика с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины.

Напомним, в мае пятый Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова.

Источник: УНН
Теги: Нацгвардия, Президент, увольнение, Владимир Зеленский
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