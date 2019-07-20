В США умер всемирно известный архитектор

КИЕВ. 20 июля. УНН. Аргентинский архитектор Сезар Пелли умер в возрасте 92 лет в США. Сообщение о его смерти подтвердил в пятницу президент южноамериканской республики Маурисио Макри в микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Я хочу выразить свои соболезнования родственникам и друзьям талантливого Сезара Пелли. Его работы, которые он оставил в качестве наследства по всему миру, являются предметом гордости для всех аргентинцев”, — написал глава государства в Twitter.

Напомним, Пелли родился 12 октября 1926 года в городе Сан-Мигель-де-Тукуман. Самые известные работы архитектора, который переехал жить в США в 1952 году, — башни Петронас в Куала-Лумпуре, комплекс зданий Brookfield Place в Нью-Йорке, ранее носивший название “Всемирный финансовый центр”, а также небоскреб Costanera Center в Сантьяго, самый высокий в Южной Америке.

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Напомним, одна из самых известных в мире архитекторов Заха Хадид умерла в больнице в Майами от сердечного приступа. Ей было 65 лет.