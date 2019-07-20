На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 20 июля. УНН. Национальный банк Украины на 20 июля 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 20 июля установил следующие цены на банковские металлы:

Золото — 1189.130631 грн;

Серебро — 13.063781 грн;

Платина — 700.473170 грн;

Палладий — 1288.803668 грн.

По сравнению с 19 июля курс всех указанных металлов не изменился.