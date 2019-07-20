Балух знает о встрече омбудсменов Украины и РФ, и надеется на обмен - адвокат

КИЕВ. 20 июля. УНН. Украинский активист из Крыма Владимир Балух, который находится в российской колонии, рассчитывает на освобождение по спискам заключенных, которыми недавно обменялись омбудсмены Украины и России. Об этом проекту Радио Свобода "Крим.Реалії" рассказала адвокат Ольга Динзе, передает УНН.

"Он в курсе (о встрече Денисовой и Москальковой - ред) и очень надеется на обмен. Насколько мне известно, Балух стоит в списках на обмен уже около двух лет. Соответственно, если бы была техническая и политическая воля, то его обменяли бы уже давно. Будет ли политическая воля до выборов в Верховную Раду в Украине - я не знаю. Также, как и то, войдет в число тех, кто подлежит обмену или какой-то другой процедуре - я тоже не знаю. Но в списках он есть", - сказала Динзе.

Напомним, украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова на встрече в Москве 16 июля обменялись списками украинских и русских, которые находятся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

Накануне омбудсмены встретились в Киеве, где обсуждались вопросы освобождения украинских и российских граждан, находящихся на территории России и Украины.

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Татьяна Москалькова 15 июля заявила, что с 50 россиян, находящихся в Украине, 27 человек находятся в местах лишения свободы, где 13 отбывают наказание, другие - ждут судебных решений или результатов апелляции.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщало, что Россия незаконно удерживает более 70 украинском. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченных Россией вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года, и захвачены в плен в Донбассе граждане.