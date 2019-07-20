В июне субсидии в Украине получали более 2 млн домохозяйств

КИЕВ. 20 июля. УНН. В июне субсидию на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства получали более 2 млн домохозяйств. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

По данным Госстата, в июне 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2 млн 61 тысяча домохозяйств.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июне 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 год на 15,6% и составил 116,4 грн.

В январе-июне 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 2,34 млн домохозяйств, что на 38,2% меньше, чем в январе-июне 2018 года. При этом на домохозяйства в городской местности приходилось 61,8% таких обращений, в сельской местности — 38,2%.

С начала 2019 назначены субсидии 2,8 млн домохозяйств (учитывая обратившихся за субсидиями в 2018 года, но суждено им было в этом году, и тех, которым продлен субсидии), из них в городской местности 1887,9 тыс. домохозяйств, в сельской местности 915,4 тыс. по сравнению с соответствующим периодом 2018р. количество таких домохозяйств увеличилось на 38,4%.

Напомним, на жилищные субсидии за май, после окончания отопительного сезона, Пенсионным фондом Украины направлено менее 100 млн грн.