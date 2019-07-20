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За полгода в столице зарегистрировали более 19 тысяч ДТП: чаще всего они происходят по пятницам

За полгода в столице зарегистрировали более 19 тысяч ДТП: чаще всего они происходят по пятницам

КИЕВ. 20 июля. УНН. За первое полугодие 2019 года столичные патрульные привлекли к административной ответственности 6083 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом на своей странице в Facebok сообщает патрульная полиция столицы, передает УНН.

Так, за первое полугодие 2019 года в Киеве зарегистрировано 19 тыс 221 дорожно-транспортных происшествий, из них 1023 с пострадавшими.

Чаще всего ДТП происходят по пятницам, в период с 17 по 18 часов. Именно в это время наблюдается увеличенный автомобильный поток в направлении выезда из города. Меньше ДТП происходят в выходные дни.

В среднем за день в столице на дорогу выезжает более 750 тысяч автомобилей.

По видам ДТП преобладают столкновения двух и более автомобилей (75%), наезд на транспортное средство, которое стоит — 16% и наезд на препятствие — 6%.

Основные причины ДТП — нарушение правил маневрирования (47%), несоблюдение дистанции (25%) и превышение безопасной скорости (13%). Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то к этим причинам стоит еще добавить аварии из-за управление в состоянии опьянения и нарушение правил проезда перекрестков.

За первое полугодие текущего года столичные патрульные привлекли к административной ответственности 6083 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП за полгода произошло в Голосеевском районе столицы — 2 тыс 730.

На втором месте Шевченковский район, в котором произошло 2 тыс 565 ДТП.

Самое маленькое аварий было зафиксировано в Деснянском районе — 1064.

Напомним, 14 июля в Киеве несколько дорожно-транспортных происшествий парализовали движение автомобильного транспорта по бульвару Дружбы народов по обе стороны от одноименного метро.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, полиция, авария, пострадавшие
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