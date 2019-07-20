Украинский метатель молота с рекордом победил на юниорском ЧЕ

КИЕВ. 20 июля. УНН. Украинец Михаил Кохан с рекордом континента победил на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике, который начался в Буросе (Швеция). Об этом сообщает ФЛАУ, передает УНН.

В первой попытке Кохан метнул молот весом 6 кг, на отметку нового рекорда юниорских чемпионатов Европы — 81,94 м. Во второй попытке установил уже юниорский рекорд Европы (83,47 м), а в третьей превзошел его — 84,73 м. Еще один украинец, Даниил Федров, занял шестое место (74,40 м).

84,73 метра стали не только юниорским рекордом Европы и рекордом соревнований, но и лучшим результатом сезона U20 в мире и национальным юниорским рекордом Украины.

Предыдущий юниорский рекорд Европы по метанию молота (82,97 м) принадлежал испанцу Хавьеру Сиенфуегосу и был установлен 17 июня 2009 в Мадриде (Испания). Рекорд чемпионатов (81,75 м) принадлежал украинцу Глебу Пискунову и был установлен им 21 июля 2017 в Гроссето (Италия).

Добавим, что “серебро” с результатом 84,22 м выиграл грек Христос Францескакис. А итальянец Джорджио Оливьери стал бронзовым призером соревнований (78,75 м).