Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда

КИЕВ. 20 июля. УНН. Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Службы столичной полиции Лондона (Скотланд-Ярд) в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent, передает УНН.

Злоумышленники заполнили Twitter ведомства оскорбительными высказываниями в адрес полиции и шуточными новостями, а также опубликовали фальшивые заявления на официальном сайте.

Пресс-секретарь Скотлен-Ярда Рой Смит написал в своем Twitter, что полиция работает над восстановлением контроля над учетными записями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российское приложение FaceApp, который делает лицо “старым”, может нарушать конфиденциальность пользователей

Напомним, Microsoft сообщила о почти 800 кибератаках против политических организаций.

We are aware that the @metpoliceuk has been subject to unauthorised access and our media team are working hard to delete the messages and ensure the security of the account. Please ignore any Tweets until we verify that it is back under official control. RT