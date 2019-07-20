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Украинский посол в США Чалый прокомментировал завершение своей работы

Украинский посол в США Чалый прокомментировал завершение своей работы

Валерий Чалый

КИЕВ. 20 июля. УНН. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый, которого накануне уволил президент Владимир Зеленский, прокомментировал завершение своей четырехлетней работы в роли украинского дипломата, отметив, что он вернется в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Чалого.

“Заканчиваю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении”, — написал экс-посол. Он добавил, что “это были непростые, наполненные новыми вызовами времена”.

Чалый также отметил, что впереди еще предстоит много работы и нужно приложить много усилий для того, чтобы сделать необратимым “тот исторический евроатлантический путь, который мы выбрали и за который украинцы заплатили огромную цену — тысячи жизней наших Героев”.

Напомним, ранее Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Вчера, 19 ноября, Зеленский освободил 11 послов, среди которых, в частности, был Валерий Чалый.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, посол, Валерий Чалый
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