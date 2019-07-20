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"День тишины" перед выборами в Верховную Раду: чего нельзя делать

"День тишины" перед выборами в Верховную Раду: чего нельзя делать

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Украине 20 июля в 00:00 начался "день тишины" в связи с проведением досрочных выборов в Верховную Раду Украины. В этот день запрещается любая предвыборная агитация. Об этом сообщает УНН.

Согласно закону о выборах народных депутатов, “предвыборные агитационные материалы снимаются с 24 часов последней пятницы перед днем голосования соответствующими службами местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления”. То есть, в “день тишины”, запрещается любая предвыборная агитация с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата в народные депутаты Украины.

Также запрещается обнародование или распространение иным образом результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, в том числе относительно партий и субъектов избирательного процесса.

За агитацию в “день тишины” или в день выборов Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф от 850 до 1360 гривен для должностных лиц и от 510 до 850 гривен — для других граждан.

“Среди демократических стандартов проведения выборов, в частности, является и соблюдение правила - ”Тишина в “день тишины”. Призываем не нарушать закон!”- ранее отметили в ЦИК.

Напомним, по предвыборную агитацию в соцсетях в “день тишины” наказания не предусмотрено.

Как сообщал УНН, парламентские выборы состоятся в Украине в воскресенье, 21 июля.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, Верховная Рада, Украина, ВРУ, парламентские выборы
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