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Американцев предупредили об увеличении рисков насилия в Украине в ходе выборов

Американцев предупредили об увеличении рисков насилия в Украине в ходе выборов

КИЕВ. 20 июля. УНН. Посольство США в Украине опубликовало предупреждение об увеличении уровня угрозы безопасности граждан Соединенных Штатов, которые планируют путешествовать или находятся в Украине, в связи с проведением парламентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на на сайт дипломатического учреждения.

“Парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. Риск насилия усиливается в период выборов, а накануне предыдущих выборов некоторые связанные с выборами демонстрации привели к насилию”, — говорится в сообщении.

Поэтому американское посольство в Украине советует американцам избегать демонстраций и толп, а также не удивляться увеличена присутствии полиции, перекрытию улиц и другим ограничениям.

В частности, среди советов для граждан США содержится рекомендация следить за местными новостями и выполнять все инструкции правоохранителей.

Напомним, в Украине 20 июля в 00:00 начался “день тишины” в связи с проведением досрочных выборов в Верховную Раду Украины. В этот день запрещается любая предвыборная агитация.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Украина, посольство, парламентские выборы
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