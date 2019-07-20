Под Киевом пожар выпалил 10 га пшеницы

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Киевской области вблизи стекла Большая Александровка Бориспольского района произошел пожар поля с пшеницей, сгорело 10 га площади пшеницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Украине.

"19 июля в 15 час. 03 мин. вблизи с. Большой Александровкой Бориспольского района на поле (площадью 42 га) возник пожар пшеницы на корню", - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что уже в 15 час. 28 мин. пожар ликвидирован на площади 10 га, спасено пшеницу на корню на площади 32 га.

Отмечается, что в настоящее время причина пожара устанавливается.

"На месте пожара работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области", - резюмируют в ДСНС.

Напомним, пожар выпалила 23 га зерна под Харьковом.