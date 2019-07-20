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Иран заявил, что экипаж задержанного танкера останется на борту до конца расследования

Иран заявил, что экипаж задержанного танкера останется на борту до конца расследования

КИЕВ. 20 июля. УНН. Все члены экипажа британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного властями Ирана в Ормузском проливе, находятся на борту судна в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования. Об этом сообщил в субботу Fars News Agency, передает УНН.

Как заявил глава ведомства, отвечающего за порты, расположенные на территории провинции Хормозган, британский танкер “был вовлечен в инцидент” с участием иранского рыболовецкого судна, после чего был задержан. “Танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас, и все 23 члена экипажа останутся на борту до окончания расследования (инцидента)”, — приводит агентство его слова.

Напомним, Иран в пятницу задержал британский танкер в Ормузском проливе. “Танкер Stena Impero нарушал международные правила судоходства”, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Источник: УНН
Теги: задержание, Великобритания, Иран
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