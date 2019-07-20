Иран заявил, что экипаж задержанного танкера останется на борту до конца расследования

КИЕВ. 20 июля. УНН. Все члены экипажа британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного властями Ирана в Ормузском проливе, находятся на борту судна в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования. Об этом сообщил в субботу Fars News Agency, передает УНН.

Как заявил глава ведомства, отвечающего за порты, расположенные на территории провинции Хормозган, британский танкер “был вовлечен в инцидент” с участием иранского рыболовецкого судна, после чего был задержан. “Танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас, и все 23 члена экипажа останутся на борту до окончания расследования (инцидента)”, — приводит агентство его слова.

Напомним, Иран в пятницу задержал британский танкер в Ормузском проливе. “Танкер Stena Impero нарушал международные правила судоходства”, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).