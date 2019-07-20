Сегодня отмечают Международный день шахмат

КИЕВ. 20 июля. УНН. В всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Праздник проводится по решению ФИДЕ - Всемирной шахматной федерации, передает УНН.

Праздник отмечают, начиная с 1966 года.

В этот день под эгидой ФИДЕ проводятся различные тематические мероприятия и соревнования.

Что касается Украины, то 1 ноября 2011 года постановлением Верховной Рады, учитывая значительные достижения украинских шахматистов в соревнованиях на международном уровне, с целью привлечения внимания общества, органов государственной власти и общественных объединений к шахматному спорту как высокоинтеллектуальному, доступному и массовому виду спорта, обеспечения государственной поддержки и развития шахмат, приумножения потенциала и популяризации шахмат среди молодежи, укрепления международного авторитета Украины благодаря достижениям шахматистов провозглашено 20 июля День шахмат в Украине.

Добавим, что шахматы - настольная игра на 64-клеточной доске, на которой располагаются 32 фигуры (по 16 фигур белого и черного цвета). Играют 2 партнера. Цель игры состоит в том, чтобы поставить мат королю противника.

Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления.

Напомним, в июне украинская шахматистка Музычук заняла второе место в Турнире претенденток ФИДЕ.