На Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 200 автомобилей

КИЕВ. 20 июля. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 220 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался на уровне с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 47,5 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

Пограничники добавили, что все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме.

Напомним, ранее пограничники рассказали о работе КПВВ в день выборов - 21 июля.