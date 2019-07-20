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На Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 200 автомобилей

На Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 200 автомобилей

КИЕВ. 20 июля. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 220 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался на уровне с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 47,5 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

Пограничники добавили, что все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме.

Напомним, ранее пограничники рассказали о работе КПВВ в день выборов - 21 июля.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, автомобили, КПВВ, очереди
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