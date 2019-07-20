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В Нигерии мужчина залез на крыло самолета перед вылетом

В Нигерии мужчина залез на крыло самолета перед вылетом

КИЕВ. 20 июля. УНН. В международном аэропорту в нигерийском городе Лагос мужчина залез на крыло самолета перед вылетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

По данным авиационных властей Нигерии, был задержан нарушитель, который забрался на крыло коммерческого самолета, который готовился вылететь из самого загруженного аэропорта страны.

На видео пятничного инцидента в международном аэропорту в Лагосе также можно заметить паниковавших пассажиров, которые, похоже, стремились покинуть самолет.

Как заявила представительница Федерального управления авиации Нигерии Генриетта Якубу, самолет Azman Air ждал разрешения от авиадиспетчеров. Она сообщила, что его отправили обратно на "тщательную проверку" перед отправкой в Порт-Харкорт.

Было неясно, как мужчина добрался до самолета или каково было его намерение, пишет издание.

Как сообщал УНН, пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на территории аэропорта "Киев" (Жуляны).

Источник: УНН
Теги: самолет, аэропорт, Нигерия
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