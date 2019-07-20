Китайская Tiangong-2 упала в Тихий океан

КИЕВ. 20 июля. УНН. Китайская космическая станция Tiangong-2 успешно завершила свою миссию и покинула рабочую орбиту. Как и планировалось, большая часть аппарата сгорела в атмосфере Земли, а отдельные части упали в Тихий океан между Новой Зеландией и Чили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Китайского космического агентства.

Tiangong-2 был запущен на околоземную орбиту 15 сентября 2016 года с помощью двухступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-2Ф".

Сообщается, что в Тяньгоне-2 было установлено большое количество полезных нагрузок и оборудования, в том числе с 14 нагрузок, которые весят 600 кг, космического медицинского экспериментального оборудования и испытательного оборудования для обслуживания на орбите.

Первое стыковки произошло 2016 года на октябре - через месяц, когда к станции пристыковался пилотируемый корабль "Шэньчжоу-11" с двумя тайконавтами на борту, которые проработали на Tiangong-2 более месяца, запустив со станции спутник "Баньсин-2".

Также станция приняла первый китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-1", который успешно состыковался со станцией три раза в автоматическом режиме и провел ее дозаправки.

Напомним, что в 2017 году прогнозировалось, что Tiangong-1 в течение нескольких месяцев упадет на Землю.