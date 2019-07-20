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Луценко о расследовании убийства Шеремета: есть горячие версии

Луценко о расследовании убийства Шеремета: есть горячие версии

Павел Шеремет

КИЕВ. 20 июля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета допрошены сотни человек, а также есть "горячие версии". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска по делу убийства П. Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверено десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место", - написал Генпрокурор.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский ждет от правоохранительных органов 23 июля доклада о процессе расследования убийства Павла Шеремета.

Напомним, сегодня в Киеве почтили память журналиста на месте его гибели в Киеве.

20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Ранее Луценко признал, что в деле Шеремета нет результата.

Источник: УНН
Теги: убийство, расследование, Юрий Луценко, Гибель Павла Шеремета
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