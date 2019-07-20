Обстрел Красногоровки: полиция открыла производство из-за смерти мирного жителя

КИЕВ. 20 июля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели 60-летнего мирного жителя в результате обстрела Красногоровки Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"По факту гибели мирного жителя (вследствие вражеского обстрела боевиками Красногоровки - ред.) открыто уголовное производство по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 60-летний был госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями живота, спины и травматическим шоком III степени. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, 19 июля, в 10:00, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники совершили обстрел населенного пункта Красногоровка, что в Донецкой области. В результате погиб мирный житель.