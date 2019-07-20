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В Киеве проверяют информацию о выстреле в рейсовый автобус

В Киеве проверяют информацию о выстреле в рейсовый автобус

КИЕВ. 20 июля. УНН. В столице правоохранители проверяют информацию о выстреле в рейсовый автобус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Так, информация об инциденте возле станции метро "Академгородок" в Святошинском районе в дежурную часть поступило около 10 часов: водитель маршрутного такси сообщением "Киев - Житомир" сообщил, что якобы из-за дорожного конфликта по поводу первоочередности проезда водитель автомобиля Opel Vivaro выстрелил из неустановленного оружия в направлении автобуса.

"Для розыска и задержания автомобиля, на который указал заявитель, в столице ввели соответствующий оперативный план, а вскоре правоохранители остановили разыскиваемую машину, поэтому общаются с водителем и пассажиром", - говорится в сообщении.

Водитель маршрутного такси от написания заявления отказался. Не предоставив информацию, имеет ли транспортное средство какие-либо повреждения вследствие выстрела, он уехал с места происшествия.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.

Напомним, в Запорожье в кафе произошла перестрелка, в результате которой два человека получили огнестрельные ранения.

Источник: УНН
Теги: Киев, стрельба, автобусы
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