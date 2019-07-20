В Украине причину осложнения отношений с Венгрией увидели в политике правительства Орбана

КИЕВ. 20 июля. УНН. Причина осложнения в украинско-венгерских отношениях заключается в политике правительства премьер-министра Виктора Орбана, который хочет создать венгерский анклав на территории Украины. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок в интервью Голосу Америки, передает УНН.

"Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (политика воссоединения территорий, - ред.), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников. В последние годы это создает проблема не только для Украины, но и для ряда стран-членов ЕС", - сказал Божок.

По его словам, ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что Украина называет тех, кто живет в Закарпатской области, гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья.

"И здесь я подчеркиваю - Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины", - добавил Божок.

"Киев не согласен с конечной целью политики ирредентизма правительства Орбана, а именно созданием венгерского анклава на территории Украины. Это то, чего они добились в Сербии и чему противодействуют Словакия и Румыния", - добавил Божок.

Напомним, на встрече в Министерстве иностранных дел Украины с Послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто, и.о. Министра Егор Божок выразил обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины.

Ранее МИД призвал Будапешт придерживаться "красных линий" по жителей Закарпатья.