Стали известны подробности коррупционной схемы, из-за которой задержали чиновницу Дарницкой РГА

КИЕВ. 20 июля. УНН. Вчера на взятке в 650 тысяч гривен разоблачили не только советницу председателя Дарницкой РГА, а также лицо, передавшее указанные денежные средства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"19 июля в ходе контроля за совершением преступления задержаны "на горячем" советник председателя РГА и руководитель одной из коммерческих структур при передаче очередного транша неправомерной выгоды в сумме 650 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием, задержанное должностное лицо, вступив в сговор с другими лицами Дарницкой РГА, образовала коррупционную схему получения неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок, проводимых Дарницкой РГА за государственные средства.

"Используя служебное положение, советник председателя РГА непосредственно осуществляла контроль за беспрепятственным перечислением бюджетных средств по заключенным договорам на счета частных предприятий. В дальнейшем, согласно договоренностям, представители коммерческих структур систематически передавали чиновнице неправомерную выгоду, размер которой определялся в зависимости от суммы перечисленных предприятиям средств, объема и видов выполненных строительных работ и составлял от 10 до 15% от общей суммы договора", - отмечается в сообщении.

Также уточняется, что документирование преступной деятельности должностных лиц РГА и других участников коррупционной схемы продолжалось несколько месяцев.

Кроме того, в ходе проведенных обысков у фигурантов изъяли тендерную документацию, "черновые" записи, печати подконтрольных предприятий, денежные средства в сумме 60 тыс. долларов США и 1160 евро.

"По результатам следственных действий должностному лицу РГА сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение должностным лицом, неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленного ей служебного положения по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере) УК Украины, а руководителю коммерческой структуры - по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины", - отмечается в сообщении.

Сейчас готовятся ходатайства в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве на взятке разоблачена советница председателя Дарницкой райгосадминистрации.