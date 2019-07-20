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Накануне выборов украинцам выдали более 12,5 тыс. ID-карточек

Накануне выборов украинцам выдали более 12,5 тыс. ID-карточек

КИЕВ. 20 июля. УНН. Государственная миграционная служба накануне выборов выдала более 12,5 тысяч ID-карточек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГМС.

"На протяжении двух последних дней территориальными органами и подразделениями ГМС по всей Украине выдано 12546 ID-карточек: 7612 - 19 июля 2019 года и 4934 - 20 июля (информация по состоянию на 15:00). С этой целью в указанные дни, а также непосредственно в день внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля, организовано дежурство работников, обеспечивающих выдачу уже персонализированных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС паспортов", - говорится в сообщении.

В ГМС напомнили, что именно паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или паспорта-книжечки является основанием для получения избирательного бюллетеня лицами, которым на день выборов исполнилось 18 лет и которые включены в списки избирателей.

Напомним, голосовать на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля при временно измененной адресу будут голосовать более 233 тыс. украинцев.

Источник: УНН
Теги: паспорт, ГМС
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