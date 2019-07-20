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Бой Ломаченко и Кэмпбелла официально подтвержден

Бой Ломаченко и Кэмпбелла официально подтвержден

КИЕВ. 20 июля. УНН. Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом 31 августа на арене O2 в Лондоне, сообщает УНН со ссылкой на Matchroom Boxing.

Транслировать поединок Sky Sports Box Office в Великобритании и ESPN + в США.

На кону - титулы WBC, WBA, WBO и Ring Magazine Lightweight World.

Как сообщал УНН, представители украинского боксера Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла достигли соглашения о проведении боя за вакантный титул чемпиона мира по боксу 31 августа.

Напомним, чемпион мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми, комментируя предстоящий поединок между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом за все остальные пояса в его дивизионе, заявил, что это будет "хорошее тактическое противостояние".

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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