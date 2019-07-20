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Выборы в Раду: в Киеве более 6 тыс. полицейских обеспечивают правопорядок

Выборы в Раду: в Киеве более 6 тыс. полицейских обеспечивают правопорядок

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Киеве 6500 столичных полицейских обеспечивают правопорядок во время досрочных выборов народных депутатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции столицы.

"6500 столичных полицейских обеспечивают правопорядок во время досрочных выборов народных депутатов. Кроме того, созданы группы быстрого реагирования, взрывотехников и кинологов, а также усилены следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении.

Также начальник столичной полиции Андрей Крищенко подчеркнул, что правоохранители полностью готовы к обеспечению правопорядка в день голосования.

"Полиция Киева уже проводит охранные мероприятия: помимо усиленного патрулирования улиц, на службу заступили полицейские для охраны всех 1108 избирательных участков, на всех 13 окружных избирательных комиссий и, конечно, усиленная охрана общественного порядка возле Центральной избирательной комиссии. Отмечу, что проведена серьезная подготовительная работа, а следовательно все бюллетени завезены на избирательные участки - и их охраняют наши полицейские", - сказал Корищенко.

Напомним, МВД решило привлечь к охране порядка во время выборов более 191 тыс. правоохранителей.

Кроме того, в день голосования 21 июля МВД дополнительно привлечет 132,5 тыс. сотрудников для охраны правопорядка.

Как сообщал УНН, полиция во время выборов планирует привлечь спецподразделения авиаподдержки.

Источник: УНН
Теги: выборы, Киев, полиция
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