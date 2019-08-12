Зеленский поручил уволить руководителя полиции Житомирской области из-за янтарных схем

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область призвал уволить руководителя полиции области и руководителей райотделов полиции, а также председателя СБУ в области, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о Житомирской области, это Олевский и Овручский районы. Руководителей райотделов полиции я вас очень прошу уволить", - сказал Зеленский.

В ответ Князев пообещал ему выполнить это поручение.

Также Зеленский обратился к руководителю областной полиции.

"Я буду говорить с руководителем, я тоже вам рекомендую покинуть свой пост. Буду говорить с господином Аваковым, сейчас - с господином Князевым. Я не верю вам. За 4 года вы говорите прекратили (незаконную добычу янтаря - ред.), а у меня есть экономические выводы, что вы прекратили, кто прекратил... Я вам это предложил, может вы нормальный человек, может вы в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с янтарными пиратами Житомирской области", - сказал Президент.

После этого он обратился к председателю СБУ в области.

"Мы поменяем председателя Службы безопасности Украины Житомирской области. Я хотел бы, чтобы господин Иван Баканов рассмотрел другую кандидатуру", - заявил Зеленский.

Он также обратился к прокурору области, в то же время заместитель прокурора заявил, что тот в отпуске.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что добыча янтаря в Украине обрела масштаб экологического бедствия.