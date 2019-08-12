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Легкоатлетическая сборная Ирана проведет тренировочный сбор в оккупированном Крыму

Легкоатлетическая сборная Ирана проведет тренировочный сбор в оккупированном Крыму

Арена "Крым" в оккупированной Евпатории

КИЕВ. 12 августа. УНН. Сборная Ирана по легкой атлетике в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата мира проведет тренировочный сбор в оккупированном Крыму. Об этом сообщил в понедельник президент так называемого “Крымского футбольного союза (КФС)” Юрий Ветоха, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Ждем команду Ирана, которая приедет тренироваться и готовиться к чемпионату мира”, — сообщил Ветоха, выступая на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.

По его словам, тренировочный сбор будет проходить в Евпатории на многофункциональном спортивном комплексе “Арена-Крым”, где “созданы все условия для тренировок и проведения различных спортивных соревнований”. В комплексе недавно была положена беговая дорожка, которая отвечает мировым стандартам, “где могут тренироваться национальные сборные”.

Ветоха добавил, что приезд сборной Ирана в составе 18 атлетов ожидается в конце августа. “Им подходит наш климат для тренировок. Мы будем рады, если все случится, они приедут в Крым, сейчас их команда занимается оформлением необходимых документов”, — отметил Ветоха.

Он уточнил ТАСС, что это первый приезд иностранной национальной сборной с момента оккупации Крыма РФ (чего последняя не признает — ред.). Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

Напоминаем, в столичном гипермаркете заметили дневники с картой Украины без Крыма.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Иран
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