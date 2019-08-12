Порошенко после допроса в ГБР пытались забросать яйцами

КИЕВ. 12 августа. УНН. Пятого президента Украины Петра Порошенко пытались забросать яйцами около здания Государственного бюро расследований, когда он вышел оттуда после допроса, передает УНН.

Так, когда Порошенко вышел из здания Бюро, неизвестные пытались забросать его яйцами. В результате "под обстрел" попали журналисты, а политик в окружении охраны успел сесть в автомобиль и уехать.

Напомним, утром в понедельник Порошенко прибыл на допрос в ГБР. Возле здания Бюро собралось немало людей, часть из них - сторонники пятого президента, часть - встретила Порошенко словами "Позор".

Сам допрос продолжался два часа. Порошенко говорил в рамках уголовного производства по купле-продаже одного из телеканалов.