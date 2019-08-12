Регистрация | Вход |
USD: 25,16 0,0677  EUR: 28,16 0,0657 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 13 августа 2019 18:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За семь месяцев полиция получила более 2 тыс. сообщений об угрозе безопасности граждан
За семь месяцев полиция получила более 2 тыс. сообщений об угрозе безопасности граждан
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
25410
Версия для печати

Зеленский поручил уволить глав СБУ в трех областях

Зеленский поручил уволить глав СБУ в трех областях

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область поручил освободить девять руководителей райотделов и трех глав СБУ в Ровенской, Волынской, Житомирской областях, передает корреспондент УНН.

“К господину Князеву обращаюсь и к господину Баканову. Ровенская область — Рокитнянский, Дубровицкий, Владимирский, Заречнецкий, и Сарнинский районы. Руководителей райотделов пожалуйста освободите, они не помогают в нашей стране. А потом разберемся, кто в схеме из них, кто нет. Житомирская область — Олевский, Обруцкий районы. Волынская области — Ратновский и Любашевский районы. К господину Баканова: пожалуйста, меняйте глав СБУ в трех областях — Ровенская, Волынская, Житомирская”, — сказал Президент.

Как сообщал УНН, Владимир Зеленский поручил освободить руководителя полиции Житомирской области из-за янтарных схем.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.