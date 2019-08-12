Зеленский поручил уволить глав СБУ в трех областях

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область поручил освободить девять руководителей райотделов и трех глав СБУ в Ровенской, Волынской, Житомирской областях, передает корреспондент УНН.

“К господину Князеву обращаюсь и к господину Баканову. Ровенская область — Рокитнянский, Дубровицкий, Владимирский, Заречнецкий, и Сарнинский районы. Руководителей райотделов пожалуйста освободите, они не помогают в нашей стране. А потом разберемся, кто в схеме из них, кто нет. Житомирская область — Олевский, Обруцкий районы. Волынская области — Ратновский и Любашевский районы. К господину Баканова: пожалуйста, меняйте глав СБУ в трех областях — Ровенская, Волынская, Житомирская”, — сказал Президент.

Как сообщал УНН, Владимир Зеленский поручил освободить руководителя полиции Житомирской области из-за янтарных схем.