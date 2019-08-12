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Экс-депутат Рыбалка исправил свою э-декларацию

Экс-депутат Рыбалка исправил свою э-декларацию

Сергей Рыбалка

КИЕВ. 12 августа. УНН. Народный депутат ВРУ VIII созыва Сергей Рыбалка исправил свою электронную декларацию за 2017 год. Текст исправленной электронной декларации размещен на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

Так, Рыбалка внес коррективы в раздел 2.1. "Информация о субъекте декларирования" отметив, что его должность (народный депутат, - ред.) не относится к должностям, связанным с высоким уровнем коррупционных рисков.

Добавим, что Рыбалка исправил свою декларацию по требованию НАПК. Решение по итогам проверки электронной декларации нардепа за 2017 год было опубликовано в мае этого года. По данным НАПК, Рыбалка, указав о принадлежности занимаемой должности (народный депутат, - ред.) к должностям, связанных с высоким уровнем коррупционных рисков, не придерживался требования пункта 1 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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Напомним, в средине 2018 года НАПК опубликовало решение по итогам проверки электронной декларации нардепа 2015 года. Тогда НАПК установило, что Рыбалка нарушил требования действующего законодательства Украины - пунктов 2,7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Также напомним, в этом году суд обязал НАБУ восстановить уголовное производство в отношении депутата Рыбалки из-за невнесения им в декларацию о доходах сведений о квартире в Париже.

Источник: УНН
Теги: декларация, НАПК, Сергей Рыбалка
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