Зеленский призвал главного лесовода Житомирской области уволиться

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область призвал начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского уйти в отставку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, обнародованном на сайте Президента, передает УНН.

Так, Глава государства отметил, что Куринский работает в должности уже пять лет.

"Именно пять лет разграблений. Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Вы можете сами уволиться?" - сказал Президент, говоря о незаконной добыче янтаря в области.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область поручил уволить девять руководителей райотделов и трех глав СБУ в Ровенской, Волынской, Житомирской областях.

Также Зеленский поручил уволить руководителя полиции Житомирской области и руководителей райотделов полиции, а также председателя СБУ в области.