Регистрация | Вход |
USD: 25,16 0,0677  EUR: 28,16 0,0657 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 13 августа 2019 18:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За семь месяцев полиция получила более 2 тыс. сообщений об угрозе безопасности граждан
За семь месяцев полиция получила более 2 тыс. сообщений об угрозе безопасности граждан
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15285
Версия для печати

Зеленский призвал главного лесовода Житомирской области уволиться

Зеленский призвал главного лесовода Житомирской области уволиться

Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область призвал начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского уйти в отставку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, обнародованном на сайте Президента, передает УНН.

Так, Глава государства отметил, что Куринский работает в должности уже пять лет.

"Именно пять лет разграблений. Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Вы можете сами уволиться?" - сказал Президент, говоря о незаконной добыче янтаря в области.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область поручил уволить девять руководителей райотделов и трех глав СБУ в Ровенской, Волынской, Житомирской областях.

Также Зеленский поручил уволить руководителя полиции Житомирской области и руководителей райотделов полиции, а также председателя СБУ в области.

Источник: УНН
Теги: Житомир и Житомирская область, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.