Труба отреагировал на заявление Порошенко о "рейдерском захвате" телеканала
Роман Труба
КИЕВ. 12 августа. УНН. Петр Порошенко из государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а ущемлением информационной реальности, если ему это выгодно. Так директор ГБР Роман Труба в Telegram отреагировал на заявление пятого Президента Украины Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала "Прямой", передает УНН.
"Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала "Прямой".
К сожалению, Петр Алексеевич с государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а ущемлением информационной реальности, если ему это выгодно", - говорится в сообщении.
По словам Трубы, у ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное.
"У нас есть производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко. Разница, кажется, очевидна.
Более того, следственные действия в рамках производства не препятствуют деятельности журналистов, и такого никогда не будет происходить", - отметил директор ГБР.
Кроме того, он добавил, что "манипулировать работой телеканала в условиях Операции объединенных сил не к лицу экс-президенту страны".
Напомним, 12 августа в Государственном бюро расследований допросили пятого Президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщал УНН, Порошенко после допроса в ГБР пытались забросать яйцами.
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