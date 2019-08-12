ЦИК зарегистрировала первых 25 народных депутатов Украины

КИЕВ. 12 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе, а также 20 народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщает в понедельник пресс служба ЦИК, передает УНН.

Так, ЦИК зарегистрировала от политической партии “Слуга народа” Устенко А.А., включенного в избирательный список под № 86, от политической партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Иоффе Ю.Я., под № 12 и Кузьмина Р. Р. № 35, а также от Политической партии “Европейская солидарность” Князевича Р.П. № 21 и Саврасова М.В. включенного в избирательный список № 22.

Также Комиссия зарегистрировала в одномандатных избирательных округах самовыдвиженцев Билозир Л.М. в ОИО № 15 Шпенова Д.Ю. — в ОИО № 37, Ковалева А.И. — в ОИО № 51, Арешонкова В.Ю. — в ОИО № 64, Лунченко В.В. — в ОИО № 71, Иванчука А.В. — в ОИО № 88, Довгого О.С. — в ОИО № 102, Сухова А.С. — в ОИО № 107, Кулинич А.И. — в ОИО № 147, Мьялик В.Н. — в ОИО № 155, Фельдмана А.Б. — в ОИО № 174, Герега А.В. — в ОИО № 192, Рудика С.Я. — в ОИО № 198 и Яценко А.В. — в ОИО № 200.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала от Политической партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Христенко Ф.В. — в ОИО № 46, Пономарева А.С. — в ОИО № 78, от политической партии “Слуга народа” — Герасименко И.Л. — в ОВО № 62, Грищенко Т.М. — в ОИО № 66, Задорожного М.М. — в ОИО № 162, Скичко А.А. — в ОИО № 197.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия приняла протокол ОИК об итогах голосования в ОВО № 210 с пометкой “Уточненный”.