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Суд обязал ОИК на 210-м округе признать недействительным голосование на одном участке

Суд обязал ОИК на 210-м округе признать недействительным голосование на одном участке

КИЕВ. 12 августа. УНН. Черниговский окружной административный суд обязал окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов Украины ОВО № 210 признать недействительным голосование на избирательном участке № 740243. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Признать противоправными действия Окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа № 210 по составлению протокола от 06.08.2019 с пометкой "Уточненный" об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210", - говорится в сообщении суда.

Также указано, что окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа № 210 обязано признать недействительным голосование на избирательном участке № 740243 одномандатного избирательного округа № 210.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля.

Как сообщал УНН, ЦИК уже признала избранными 423 депутатов из 424. Объявление победителя на 210-м округе отложили.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, нардепы
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