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В США назвали неприемлемым визит Путина в Крым

В США назвали неприемлемым визит Путина в Крым

КИЕВ. 12 августа. УНН. Поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Такое мнение высказало Посольство США в Украине в Twitter, передает УНН.

"МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, на выходных президент РФ Владимир Путин в очередной раз незаконно, без согласования с властями Украины прибыл в оккупированный Севастополь в Крыму, чтобы принять участие в очередном шоу российского мотоклуба "Ночные волки".

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины в ответ выразило решительный протест.

Источник: УНН
Теги: США, Крым, Украина

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
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