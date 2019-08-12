Международная конференция по торговле редкими животными: кто представит Украину

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украину на 18-м совещании Конференции Сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения представит сотрудник Министерства экологии и природных ресурсов Украины Владимир Домашлинец. Об этом говорится в распоряжении Президента Украины №243 / 2019-рп, передает УНН.

"Уполномочить начальника отдела охраны животного мира Управления охраны биоразнообразия и биобезопасности Министерства экологии и природных ресурсов Украины Домашлинця Владимира Григорьевича участвовать в переговорах и принятии решений восемнадцатого совещания Конференции Сторон Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, которая состоится 17 - 28 августа 2019 в г.Женеве, Швейцарская Конфедерация", - говорится в документе.

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Кроме того, распоряжением утверждено Директивы для участия представителя Украины в 18-м совещании Конференции Сторон Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.