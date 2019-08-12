В МИД призвали украинцев не приобщаться к акциям в Гонконге

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, обострилась ситуация, из-за массовых акций протеста, что привело к отмене рейсов в Международном аэропорту. В МИД подготовили ряд советов украинцам. Один из них - избегать массового скопления людей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с обострением ситуации безопасности в Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, из-за массовых акций протеста, что привело к отмене рейсов в Международном аэропорту, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины учитывать чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся ограничить передвижения по территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в этом Специальном административном районе, а также отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации", - говорится в сообщении.

Также, пассажирам рекомендуется проверить статус авиарейсов на сайте Международного аэропорта Гонконга.

Как сообщал УНН, часть демонстрантов в понедельник вечером покинула аэропорт Гонконга, где из-за возникновения хаоса было отменено более 180 рейсов.

Напоминаем, аэропорт Гонконга отменил полеты из-за протестов.