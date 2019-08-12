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Зеленский уволил 18 глав РГА в двух областях

Зеленский уволил 18 глав РГА в двух областях

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил 18 глав райгосадминистраций в Донецкой и Львовской областях, пидписав соответствующие распоряжения, передает УНН.

Отметим, что Президент уволил семерых глав РГА в Донецкой области и 11 - во Львовской.

Причина увольнения "в связи с истечением срока полномочий Президента Украины".

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Согласно документам, в Донецкой области было уволено: голову Бойковской райгосадминистрации Александра Романюка, Добропольской райгосадминистрации Дмитрия Кирносова, Константиновской райгосадминистрации Наталью Винниченко, Никольской райгосадминистрации Олега Решетняка, Покровской райгосадминистрации Анатолия Шишко, Славянской райгосадминистрации Евгения Данилюка, Ясиноватской райгосадминистрации Николая Коваленко.

А во Львовской области было уволено: голову Бродовской райгосадминистрации Игоря Криськива; Буской райгосадминистрации Петра Мороза; Жидачевской райгосадминистрации Василия Татарина; Золочевской райгосадминистрации Владимира Недзельского; Николаевской райгосадминистрации Андрея Косу; Перемышлянской райгосадминистрации Владимира Танчина; Радеховской райгосадминистрации Сергея Иваха; Сколивской райгосадминистрации Богдана Янко; Сокальской райгосадминистрации Андрея Дьяченко; Старосамборской райгосадминистрации Ивана Грися; Яворивской  райгосадминистрации Игоря Самардака.

Источник: УНН
Теги: РГА, документы, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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