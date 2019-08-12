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США помогут Украине создать хранилище геологической информации

США помогут Украине создать хранилище геологической информации

КИЕВ. 12 августа. УНН. США поможет создать для Украины хранилище геологических данных, информационную систему управления (ИМS) базы геологических данных и нефтегазовых ресурсов. Об этом договорились во время встречи председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олега Кирилюка с представителями Агентства США по международному развитию (USAID) и представителями Проекта энергетической безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Для улучшения инвестиционного климата в сфере недропользования Олег Кирилюк и Дин Уайт (руководитель проекта энергетической безопасности - ред.) Договорились, что США поможет создать для Украины хранилище геологических данных, информационную систему управления (ИМS) базы геологических данных и нефтегазовых ресурсов", - говорится в сообщении.

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Как отметили в пресс-службе Кабмина, во время встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании. В рамках Меморандума USAID Проект Энергетической Безопасности и Государственная служба геологии и недр Украины будут сотрудничать для усиления энергетической безопасности Украины.

"Мы рады, что поводом для нашей встречи является совершенствование сферы недропользования в Украине. Правительство США, в частности, наше сообщество хочет помочь создать в вашей стране конкурентный энергетический рынок. Наша цель - борьба с коррупцией, российской агрессией и содействие Украине с евроинтеграцией со стороны нашей организации. Ведь в Европе нет такой ресурсной базы, как в Украине. И это, собственно, "дорожная карта" на пути к энергонезависимости для обеспечения будущего экономического благосостояния украинцев", - сказал руководитель проекта Дин Уайт, которого цитирует пресс-служба правительства.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, геология
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