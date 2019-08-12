США помогут Украине создать хранилище геологической информации

КИЕВ. 12 августа. УНН. США поможет создать для Украины хранилище геологических данных, информационную систему управления (ИМS) базы геологических данных и нефтегазовых ресурсов. Об этом договорились во время встречи председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олега Кирилюка с представителями Агентства США по международному развитию (USAID) и представителями Проекта энергетической безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Для улучшения инвестиционного климата в сфере недропользования Олег Кирилюк и Дин Уайт (руководитель проекта энергетической безопасности - ред.) Договорились, что США поможет создать для Украины хранилище геологических данных, информационную систему управления (ИМS) базы геологических данных и нефтегазовых ресурсов", - говорится в сообщении.

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Как отметили в пресс-службе Кабмина, во время встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании. В рамках Меморандума USAID Проект Энергетической Безопасности и Государственная служба геологии и недр Украины будут сотрудничать для усиления энергетической безопасности Украины.

"Мы рады, что поводом для нашей встречи является совершенствование сферы недропользования в Украине. Правительство США, в частности, наше сообщество хочет помочь создать в вашей стране конкурентный энергетический рынок. Наша цель - борьба с коррупцией, российской агрессией и содействие Украине с евроинтеграцией со стороны нашей организации. Ведь в Европе нет такой ресурсной базы, как в Украине. И это, собственно, "дорожная карта" на пути к энергонезависимости для обеспечения будущего экономического благосостояния украинцев", - сказал руководитель проекта Дин Уайт, которого цитирует пресс-служба правительства.