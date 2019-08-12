Зеленский внес изменения в указ о диппаспорте
КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ от 12 мая 2015 года № 264 "О Дипломатическом и служебном паспортах Украины", передает УНН.
"Внести в Указ Президента Украины от 12 мая 2015 № 264 "О Дипломатическом и служебном паспортах Украины", - говорится в указе № 591/2019, который датирован 12 августа.
Новым указом с положениями о дипломатическом и служебном паспортах вносятся следующие изменения:
1) пункт 35 Положения о дипломатическом паспорте Украины, утвержденного названным Указом, изложить в следующей редакции:
"35. Элемент идентификации (оцифрованное изображение лица человека и оцифрованная подпись) вносится на странице данных в соответствии с рекомендациями ИКАО Doc 9303.
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Требования к оцифрованному образу лица человека устанавливаются Министерством внутренних дел Украины";
2) пункт 34 Положения о служебном паспорте Украины, утвержденного названным Указом, изложить в следующей редакции:
"34. Элемент идентификации (оцифрованное изображения лица человека и оцифрованная подпись) вносится на страницу данных в соответствии с рекомендациями IKAO Doc 9303.
Требования к оцифрованному образу лица человека устанавливаются Министерством внутренних дел Украины".
Указ вступает в силу через два месяца со дня его опубликования.
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