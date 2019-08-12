Зеленский внес изменения в указ о диппаспорте

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ от 12 мая 2015 года № 264 "О Дипломатическом и служебном паспортах Украины", передает УНН.

"Внести в Указ Президента Украины от 12 мая 2015 № 264 "О Дипломатическом и служебном паспортах Украины", - говорится в указе № 591/2019, который датирован 12 августа.

Новым указом с положениями о дипломатическом и служебном паспортах вносятся следующие изменения:

1) пункт 35 Положения о дипломатическом паспорте Украины, утвержденного названным Указом, изложить в следующей редакции:

"35. Элемент идентификации (оцифрованное изображение лица человека и оцифрованная подпись) вносится на странице данных в соответствии с рекомендациями ИКАО Doc 9303.

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Требования к оцифрованному образу лица человека устанавливаются Министерством внутренних дел Украины";

2) пункт 34 Положения о служебном паспорте Украины, утвержденного названным Указом, изложить в следующей редакции:

"34. Элемент идентификации (оцифрованное изображения лица человека и оцифрованная подпись) вносится на страницу данных в соответствии с рекомендациями IKAO Doc 9303.

Требования к оцифрованному образу лица человека устанавливаются Министерством внутренних дел Украины".

Указ вступает в силу через два месяца со дня его опубликования.