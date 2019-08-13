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Чубаров призвал даже гипотетически не думать о возобновлении поставок воды в Крым

Чубаров призвал даже гипотетически не думать о возобновлении поставок воды в Крым

Рефат Чубаров

КИЕВ. 13 августа. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал даже гипотетически не думать о возобновлении поставок воды и электроснабжения в оккупированный Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановления железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей", - отметил Чубаров, комментируя заявления оккупационной власти Крыма относительно этого.

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По его словам, Украина должна использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.

Источник: УНН
Теги: Крым, электричество, водоснабжение, Рефат Чубаров, железная дорога

В тексте упоминаются

Чубаров Рефат
Чубаров Рефат
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