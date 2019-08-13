Кабмин обжалует решение по процедуре увольнения главы "Нафтогаза"

КИЕВ. 13 августа. УНН. Верховный Суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Кабинета министров на решения судов низших инстанций, которыми приостановлено действие правительственного постановления в части, касающейся компетенции общего собрания избирать и прекращать полномочия главы и членов правления НАК "Нафтогаз Украины" в обход наблюдательного совета. Об этом говорится в постановлении суда от 29 июля, передает УНН.

"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета министров Украины на постановление Окружного административного суда города Киева от 14.05.2019 и постановление Шестого апелляционного административного суда от 03.07.2019 об обеспечении иска по делу", - указано в решении суда.

Речь идет о деле по иску ВОО "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" к Кабмину относительно правительственного постановления №226 от 6 марта, в частности, в части, касающейся компетенции общего собрания избирать и прекращать полномочия главы и членов правления НАК. Вместе с исковым заявлением ВОО было подано заявление об обеспечении иска путем приостановления действия постановления, в частности, в этой части, которую ОАСК удовлетворил частично.

Добавим, Кабинет министров 6 марта принял постановление, согласно которому был изменен устав "Нафтогаза". В новой редакции устава указано, что высшим органом компании является общее собрание. Избрание и прекращения полномочий главы и членов правления компании относятся к исключительной компетенции общего собрания. До этого в законодательстве было определено, что такие функции - также у общего собрания впрочем, на основании представления наблюдательного совета.