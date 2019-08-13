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НБУ подал встречный иск к Коломойскому на более чем 4 млрд грн

НБУ подал встречный иск к Коломойскому на более чем 4 млрд грн

КИЕВ. 13 августа. УНН. Национальный банк Украины подал встречный иск к Игорю Коломойскому о взыскании 4,26 млрд грн. Об этом говорится в постановлении Северного апелляционного хозяйственного суда, сообщает УНН.

Первичным был иск Коломоського, в котором он просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования на 4,259 млрд грн, что был вовлечен в НБУ. По оценкам истца, договор о соответствующем кредите является недействительным. Истец считает, что должностные лица НБУ не имели полномочий на заключение сделки.

Постановлением Северного апелляционного суда от 8 августа 2019 года постановлено, что Хозяйственный суд Киева, который рассматривает иск Коломойского, должен принять встречный иск НБУ. Рассмотрение встречного иска назначено на 20 августа 2019-го.

Ранее НБУ сообщал, что 20 апреля 2019 года Печерский райсуд Киева удовлетворил один из исков Коломойского и разорвал договор личного поручительства по кредитам рефинансирования, полученными ПриватБанком до вхождению государства в капитал финучреждения.

Напомним, в июле суд по иску НБУ открыл производство по делам о взыскании средств с Коломойского.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, НБУ, Коломойский
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